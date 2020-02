Melhorias em rodovia de Campo Mourão estão na fase final

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está concluindo os serviços de melhorias no pavimento da rodovia PRC-487, no trecho de Campo Mourão até a ponte do Rio Muquilão, no centro-oeste paranaense. Nesta semana serão feitos os últimos remendos superficiais na pista e até a semana que vem deve ser encerrada a aplicação de microrrevestimento no trecho, que possui cerca de 61 quilômetros.

E em março será finalizada a sinalização horizontal, que inclui a pintura de linhas e instalação de tachas refletivas. “Somente neste trecho estamos beneficiando diretamente mais de 110 mil habitantes dos municípios mais próximos da rodovia, como Campo Mourão, Luiziana e Iretama. Também saem ganhando moradores de cidades vizinhas, além de todos os condutores que utilizam esse corredor de transporte, que segue até Guarapuava”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “A infraestrutura é uma das prioridades do governo Ratinho Júnior, e por meio dela estamos apoiando o desenvolvimento do turismo, que já é um dos pontos de destaque de Campo Mourão, e o escoamento da produção agrícola, fundamental para o Paraná”.

SERVIÇOS

Os serviços estão sendo realizados por meio do lote 11 do programa Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (Cremep) do DER/PR.

No caso de remendos superficiais é feito o corte ou fresagem do pavimento próximo a um buraco, limpeza, aplicação de pintura de ligação, seguida pela aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e compactação deste material.

Já o microrrevestimento é utilizado para selagem e impermeabilização, sendo aplicado sobre a superfície do pavimento. Trata-se de uma mistura de agregados miúdos (areia, pedrisco, pó de pedra ou mistura deles), água e emulsão asfáltica modificada por material semelhante a borracha.

Na sinalização horizontal é utilizada tinta à base de resina acrílica emulsionada em água, com adição de microesferas e esferas de vidro para refletir a luz dos faróis dos veículos.

São pintadas linhas, marcas e símbolos, seguindo a padronização de cores definidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), utilizando máquinas com um compressor de ar e tanque pressurizado, ligado a pistolas para aplicação automática ou manual da tinta.

Os serviços de sinalização também incluem a instalação de tachas refletivas entre as linhas de eixo e próximo às linhas de bordo da pista.

“Os trabalhos estão se desenvolvendo bem, com todos os serviços mais críticos já concluídos”, diz o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti. “Agora estamos encerrando com reparos superficiais, microrrevestimento, e em março a sinalização que terá sido executada em todos os 61 quilômetros deste trecho” explica. Segundo ele, o investimento total deve ser de aproximadamente R$ 7 milhões, sendo que já foram investidos R$ 4,5 milhões até agora. O valor exato será definido após a medição final.

Desde o início dos serviços, no ano passado, já foram feitos também a reperfilagem de um trecho de 11 quilômetros a partir de Campo Mourão, que irá receber mais uma camada de CBUQ; o desconfinamento lateral de bordo, em que uma pequena camada de solo é retirada das laterais da pista, para facilitar a drenagem superficial; remendos profundos, em que a base e sub-base do pavimento são recuperadas antes da aplicação de CBUQ; e melhorias em alças de acesso de três pontos da rodovia.

