Integrado EAD recebe acadêmicos em Aula Inaugural

O Centro Universitário Integrado recebeu, na noite de quarta-feira (12), os acadêmicos dos cursos de graduação na modalidade EAD da Instituição para a Aula Inaugural 2020/1. Eles foram recepcionados por toda a equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) do Integrado no Anfiteatro da Unidade Centro do Integrado.

Na ocasião, a supervisora do NEAD, Telma Cristian Amaral, deu boas-vindas aos universitários e explicou a metodologia da Instituição. “Aqui, nós temos uma preocupação muito grande com o processo de aprendizagem de vocês, acadêmicos, pois sabemos que o estudante EAD é um estudante muito bom. Por isso, oferecemos sempre o melhor para os nossos universitários. Nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Podem contar conosco”, afirma Telma.

O evento reuniu calouros e veteranos dos cursos, que puderam tirar todas as dúvidas sobre o Integrado EAD, além de conhecerem mais sobre a Instituição. Para a acadêmica veterana de Pedagogia, Elisangela Colen Pereira, do Polo do Integrado EAD de Campo Mourão, a oportunidade valeu a pena. “Eu não esperava fazer uma graduação tão cedo, mas que bom que eu comecei e já estou conquistando os meus objetivos. Fui aprovada em um concurso público na área da Pedagogia e estou muito feliz”, garante Elisangela.

Já para a caloura do curso de Administração do Integrado EAD, Joana Bernardes, do Polo de Goioerê, ter participado do evento confirmou o que ela imaginava da Instituição. “Eu pesquisei muitos cursos e Instituições da região. Como fui promovida no meu emprego queria um curso que se encaixasse neste momento profissional que estou vivendo e optei por Administração. O Integrado me deu a segurança que eu precisava e eu encontrei o que estava procurando”, declara Joana.

Além de conhecerem mais sobre o Integrado EAD, sobre a Instituição e tirarem todas as dúvidas, os acadêmicos participaram de um sorteio de uma bolsa de 50% de desconto no curso EAD. O Integrado EAD possui 23 cursos disponíveis na modalidade e diversos Polos de apoio presencial em várias cidades do Paraná. Para conhecer todos os cursos e realizar a inscrição, acesse o site grupointegrado.br.