Estacionamento rotativo: prefeitura de Campo Mourão recebe sugestões da sociedade civil

Representantes de entidades da sociedade civil organizada estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (24), com o prefeito Douglas Fabrício para discutir propostas de ajustes no estacionamento rotativo na área central de Campo Mourão. O assunto está na fase de captação de sugestões da sociedade, que serão avaliadas por duas comissões técnicas para então serem levadas à empresa concessionária do serviço.

O prefeito Douglas lembrou que propor ajustes no serviço faz parte do seu plano de governo. “Nosso papel enquanto gestor é atender as necessidades da população. Esse serviço é uma concessão pública, que tem um contrato firmado com a empresa e os ajustes precisam obedecer a legislação”, enfatizou o chefe do Poder ao Executivo.

Durante a reunião, os participantes apresentaram verbalmente sugestões, que constarão em documentos que cada entidade deverá encaminhar à prefeitura no prazo de uma semana. “Não ouço reclamações sobre a existência do serviço, mas sobre a necessidade de algumas adequações para facilitar a vida de quem paga por ele”, completou o prefeito.