Clientes de empresas de todos os portes premiados pela Acicam

Uma retrospectiva sobre os ganhadores dos prêmios oferecidos nas campanhas realizadas pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) em datas especiais não deixa dúvida de que essas promoções contemplam clientes de empresas de todos os portes. E mais: Não apenas de empresas localizadas na área central da cidade, mas também muitos clientes de estabelecimentos comerciais dos bairros.

No dia das Mães do ano passado, clientes do Supermercado Carreira e da Loja do Bebê ganharam vale-viagem no valor de R$ 10 mil. Com vale compra de diversos valores ou vale jantar foram premiados clientes de outras 21 empresas: Moda Brasil, Moveis São Carlos, Tintas Brasil, Supermercado Real, Biazin Multicasa, Francys e Danny), Gouveia, Paraná Supermercados, Brinquedolândia, Embrapel, Casa Tapi,

Supermercados Carreira, Mac Bispo, Cia Cell, Francys Modas, Jorrovi, Campo Ótica, Fabiolla Collection, Armarinho Souza, Supermercados Bom Dia, Campoplastic e Erlos Ki Barato.

Outro destaque foi que consumidores de 11 cidades da região foram contemplados com prêmios por compras realizadas nas empresas participantes da promoção da Acicam: Campo Mourão, Luiziana, Ubiratã (2), Goioerê, Londrina, Araruna, Mamborê, Quinta do Sol, Peabiru, Janiópolis e Boa Esperança.

Já no dia dos Pais de 2022, a campanha premiou clientes da Loja Riolar (que ganhou uma motocicleta BMW G310GS), Super Real Lar, AS Pneus e da Globo Ônibus. Dos quatro prêmios sorteados, dois saíram para consumidores residentes em municípios vizinhos.

NATAL/2024

Na campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2024”, o ganhador do prêmio principal – um veículo Citroen C3 zero quilômetro – foi contemplado com uma compra realizada na empresa Conti Frutas. Já a moto Shineray zero quilômetro ficou com um cliente do Armarinhos Brasil. Também foram premiados clientes da Papelaria Mourão, Sorveteria Soft, Ótica Reluz, Panificadora Fiorella, Mercado da Lúcia, Paraná Supermercados Max, Serallê Calçados.

Para a campanha promocional “Acicam Premiada/2025”, que vai premiar os consumidores em três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais -, a entidade disponibilizou cinco tipos de kits de adesão para as empresas. E os participantes poderão fazer o pagamento em até cinco parcelas. Tudo para assegurar a participação de empresas de todos os portes.