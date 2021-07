Estacionamento paralelo a canteiros no centro já está proibido

A proibição do estacionamento paralelo aos canteiros centrais já foi sinalizada na área central. Mesmo assim, muitos motoristas ainda não atentarem-se para a proibição e continuam estacionando os veículos, apesar das placas já instaladas. Na Avenida José Custódio de Oliveira, por exemplo, a faixa branca que indicava permissão para estacionar já foi pintada de preta (cor do asfalto) há mais de uma semana.

Segundo o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka, a partir do próximo dia 15 de julho (quinta-feira), quando o estacionamento rotativo será implantado, esse tipo de infração não será mais tolerada. “Essas alterações já fazem parte do plano de mobilidade urbana que começa com o estacionamento rotativo. A intenção é sempre priorizar quem está em movimento e a segurança”, explica o diretor.

Ele lembra que não existe regulamentação para o estacionamento paralelo aos canteiros. “Pela legislação de trânsito, só é permitido estacionar do lado direito da via. Com veículos estacionados dos dois lados aumenta o risco de acidentes e o trânsito não tem fluidez na avenida por falta de espaço”, observa.

O estacionamento paralelo aos canteiros foi uma alternativa criada pelo município na época para resolver falta de vagas na área central. “Mas agora com o estacionamento rotativo o número de vagas vai aumentar de 1.700 para 5.600, considerando o tempo que o veículo poderá ficar estacionado”, pondera Sminka.