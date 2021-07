Incêndio atinge ferro-velho em Engenheiro Beltrão

Um ferro-velho, próximo ao trevo de acesso à cidade de Engenheiro Beltrão, pegou fogo na manhã desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi acionado e enviou dois caminhões para controlar as chamas, que se propagaram rapidamente.

O fogo atingiu a parte interna de alguns ônibus, que ficaram totalmente destruídos, além de outras peças de sucatas que estavam no local, gerando uma imensa nuvem de fumaça. A ação dos bombeiros impediu que o fogo se alastrasse e causasse maiores danos.

De acordo com as informações, não é a primeira vez que esse mesmo ferro-velho é alvo de incêndio. As circunstâncias do ocorrido ainda serão apuradas.

Informações e fotos: Enfoque Regional