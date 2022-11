Estacionamento paralelo a canteiros na avenida Irmãos Pereira está proibido

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob) alerta que está proibido o estacionamento paralelo ao canteiro central em toda a extensão da Avenida Irmãos Pereira, onde não houver recuo. A sinalização horizontal e vertical que indica a proibição já foi concluída no início do mês de novembro.

“Essas alterações já fazem parte do plano de mobilidade urbana iniciado com a implantação do estacionamento rotativo e já sinalizadas em outras avenidas. A intenção é sempre priorizar quem está em movimento e a segurança no trânsito”, explica o secretário municipal da Seimob, Ireno dos Reis Pereira.

Ele lembra que não existe regulamentação para o estacionamento paralelo aos canteiros e por isso o trabalho terá continuidade até atingir todos os pontos em que os motoristas ainda estacionam dos dois lados da via. “Pela legislação de trânsito, só é permitido estacionar do lado direito da via. Com veículos estacionados dos dois lados aumenta o risco de acidentes e o trânsito não tem fluidez na avenida por falta de espaço”, observa.

Esse tipo de estacionamento não é permitido pelo Código Brasileiro de Trânsito, independente de sinalização (art. 181). A infração é de natureza grave, penalizada com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. O estacionamento paralelo aos canteiros foi uma alternativa criada pelo município na época para resolver falta de vagas na área central.