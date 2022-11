Na campanha contra o câncer, Estado reforça medidas de proteção à saúde do homem

Buscando promover e reforçar os cuidados à saúde do homem, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou na noite de terça-feira (22) de evento em prol do Novembro Azul, de prevenção contra o câncer de próstata, promovido em parceria com a Associação Comercial do Paraná (ACP).

“São diversos os motivos que contribuem para uma menor atenção dos homens em relação à sua própria saúde. Isso reflete não somente em uma qualidade de vida inferior, mas até mesmo em taxas de mortalidade maiores do que no público feminino. Por isso fazemos questão de promover esses debates e discussões, pois sabemos que seu impacto pode salvar vidas”, disse o secretário.

O presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, também prestigiou o evento, que contou com empresários, lideranças e trabalhadores da saúde. “É indispensável incentivar os homens a tomar mais cuidado. Pelo menos um terço das mortes que ocorrem por complicações de câncer de próstata poderiam ser evitadas com exames preventivos. Daí a importância de reuniões como essa, que estimulam a saúde masculina”, destacou.

Uma das quatro principais causas de mortalidade prematura em todo o mundo, as precauções contra o câncer ganham destaque durante o Novembro Azul. Segundo estimativas da Sesa, para a população masculina do Paraná, calcula-se neste ano 13.990 novos casos da doença, exceto o câncer de pele não melanoma. Atualmente, o câncer de maior incidência no Estado é o de próstata, com 3.560 novos casos, seguido do câncer de cólon e reto, com 1.250.

Fonte: Agência Estadual de Notícias