Escolas municipais iniciam projeto sobre educação de trânsito

“Minhas Primeiras lições de trânsito” é o título do projeto lançado pela Secretaria Municipal de Educação nesta sexta-feira (3), voltado a educação de trânsito nas 22 escolas da rede municipal. O lançamento foi realizado na Escola Municipal Professor Domingos José de Souza, no Jardim Tropical 2.

O projeto visa apresentar aos estudantes os espaços de circulação de pessoas, animais e mercadorias como lugar de convivência. O propósito é entender que para viver em sociedade, além de educação e gentileza, é necessário respeitar as leis, regras e normas que estabelecem os direitos e deveres da população.

“Nossos professores trabalham anualmente sobre o trânsito no mês de maio com o calendário de ações do Maio Amarelo. Este ano a Secretaria lança esse projeto, que trará suporte com sequência didática”, explica a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.

MAIO AMARELO

Este ano o movimento nacional Maio Amarelo tem como tema “A Paz no trânsito começa por você”. Em Campo Mourão as ações, que começam no dia 8 de maio, envolvem palestras em escolas, postos de saúde ou empresas, além de blitz educativas.