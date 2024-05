Acicam/Sebrae: palestra gratuita para aumentar às vendas já neste Dia das Mães

“Como encantar e fidelizar clientes: Inspire-se na Disney” é o tema da palestra gratuita que a empresária Lígia Pereira Blanco profere na próxima terça-feira (7/5), a partir das 18h30, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O treinamento, promovido através de parceria entre a entidade empresarial e o Sebrae, é voltado a empresários e colaboradores.

Profissional com 19 de anos de experiência em empreendedorismo e comércio exterior, atuando em mercados como Ásia, EUA, Europa e América do Sul, Lígia Pereira Blanco é formada em Excelência em Liderança pelo Instituto Disney (Orlando – Flórida). Também é bacharel em Administração (com Habilitação em Comércio Exterior) pelo Unicesumar.

O currículo da palestrante destaca ainda que é especialista em Direito Internacional e Econômico pela UEL, Mestranda em Gestão Estratégica de Empresas pela Universidade de Missouri – EUA, diretora Comercial na Trading Company AKON International, consultora credenciada do Sebrae e idealizadora do Conecta Delas.

Lídia Pereira Blanco é professora universitária de cursos de graduação e pós-graduação em Empreendedorismo e Comércio Exterior.

INFORMAÇÕES

Interessados em participar da palestra na próxima terça-feira podem obter mais informações diretamente na Acicam ou pelo telefone (44) 3518 8000. Ofertar oportunidades de capacitação e aprimoramento de conhecimentos, através de palestras, cursos e outras atividades coordenadas por profissionais gabaritados, é uma das metas da recém eleita e empossada diretoria da Acicam, presidida por Francisco Viudes.