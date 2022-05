Empresa vai iniciar estudo técnico do trânsito de Campo Mourão

Técnicos da empresa vencedora da licitação para a elaboração de um estudo especializado em trânsito vão começar, ainda nesta semana, a contar veículos, caminhões, motos e pedestres. Os dados farão parte de um projeto sobre o trânsito solicitado pela administração municipal. Sobre o assunto uma reunião foi realizada nesta segunda-feira (16), na Câmara de Vereadores.

A engenheira da empresa, Barbara Marchesini, explicou que será feito também um levantamento da sinalização existente em 10 pontos críticos e em áreas do entorno do município. “Em relação à contagem, será feita através de filmagens, por uma câmera instalada no interior de um veículo da empresa – que irá captar – por 12 horas – informações importantes que irão constar no estudo”, explicou a engenheira. Os dados, segundo ela, irão ajudar a entender o panorama e traçar soluções para melhor fluidez do trânsito.

A previsão é que o estudo fique pronto em 12 meses. “Uma parcela dos estudos estará concluída em 90 dias para que a prefeitura possa fazer intervenções. Os dados das contagens e os levantamentos das sinalizações serão importantes para um diagnóstico do local e para a apresentação de uma proposta com soluções para melhorar a fluidez e a segurança de alguns locais, a médio e longo prazo”, acrescentou a profissional.

Além dos vereadores e representantes da empresa, participaram da reunião os secretários municipais Luiz Antonio Sminka (de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) e Márcio Carraro (Planejamento), além de técnicos do município.