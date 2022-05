Lions Club de Campo Mourão realiza Campanha do Agasalho

O Lins Club de Campo Mourão está realizando uma campanha de agasalho. O objetivo é ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social nesse período de baixas temperaturas.

Poderão ser doadas roupas infantis, adulto (masculino e feminino) e cobertores. Os pontos de recebimento são o Lions Club, Unespar e Colégio Vicentino Santa Cruz.

Outra ação filantrópica realizada no início de março pelo Lions e que beneficiou entidades de Campo Mourão, foi a Expoflor. Com a renda do evento, foram destinados R$ 8 mil para a Comunidade Terapêutica Redenção (CTR) e outra parte contribuiu com o Lar dos Idosos São Joaquim Sant´Ana de Campo Mourão.