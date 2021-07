Diretran propõe mudanças no trânsito para melhorar acesso à UPA

A Diretoria de Trânsito (Diretran) estuda algumas mudanças no trânsito no entorno da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para facilitar e tornar mais seguro o acesso de usuários, bem como veículos de socorro, como ambulâncias e viaturas. As propostas de alterações foram discutidas na manhã desta quinta-feira (22) com o Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, com participação da Ciretran e Secretaria Municipal de Saúde.

Uma das propostas do setor de engenharia de trânsito é tornar mão única a Rua Robson Paitach, que dá acesso ao novo Centro de Triagem e lateral da UPA. “Em função do grande movimento nessa rua, que é estreita, estamos propondo essa alteração para tornar o trânsito mais seguro”, explica o diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka.

Com a mudança, também deverá ser fechado o acesso a essa mesma rua pelo canteiro central da Avenida Pedro Viriato, que passa em frente a UPA. “O fechamento do canteiro obrigará quem desce pela Robson Paitach seguir apenas à direita pela Pedro Viriato, sem ter que parar no meio do canteiro”, informa Sminka.

Durante a reunião também foram apresentadas sugestões por parte da Polícia Militar e o chefe regional da Ciretran. Entre elas acesso exclusivo para ambulâncias na UPA, redutor de velocidade na Pedro Viriato e rotatória em frente a Ciretran e Cemitério, na Avenida José Tadeu Nunes.