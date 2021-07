Quatro mortos em acidente com barco no Rio Ivaí são localizados; ainda faltam dois

Dos seis corpos desaparecidos no Rio Ivaí, no último fim de semana, após um acidente de barco, quatro foram localizados e resgatados pelas equipes de socorro nesta quarta-feira. As buscas deverão continuar nesta quinta-feira na tentativa de que sejam localizados os outros dois corpos.

A embarcação de alumínio era ocupada por nove pessoas da mesma família. Apenas um casal e o filho deles de 3 anos conseguiram chegar até a margem e sobreviveram.

Os corpos encontrados nesta quarta, são de Adalberto Fernandes Galice, 42 anos, Sofia Pacagnan Fernandes, 4 anos, Alberony Menegasse de Souza, 41 anos, e Heloísa Menegasse de Souza, 3 anos.

Continuam desaparecidos nas águas do Rio Ivaí, Patrícia Miranda da Silva, de 33 anos, e Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos.

O acidente ocorreu na tarde de domingo, quando um grupo de nove pessoas, todos da mesma família, se reuniu em uma chácara para uma confraternização, às margens do Rio Ivaí, no município de São João do Ivaí.

Segundo as informações dos sobreviventes, o grupo decidiu fazer um passeio de barco, quando a embarcação acabou virando nas corredeiras conhecidas por Salto Três Posos, na localidade de Água Verde, distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí.

Dos nove ocupantes do barco, três conseguiram chegar às margens do rio e se salvaram. Ninguém usava coletes salva vidas no momento do acidente. Parte do grupo reside na região de Maringá e os demais no município de Ivaiporã.