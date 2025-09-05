Diretran notifica responsáveis por veículos em estado de abandono em vias públicas

A prefeitura de Campo Mourão, por meio da Diretoria de Trânsito (Diretran) iniciou o mês de setembro com diversas ações voltadas ao trânsito, entre elas o cumprimento da Lei municipal n. 3247 de 1 de Outubro de 2013, que trata de veículos em “Estado de Abandono na via pública”.

Segundo o diretor do órgão, Nelson João Casaroli, entende-se em estado de abandono aquele veículo, que encontra-se na via pública ou sobre calçadas, jardins, passeio, canteiros centrais, e em visível estado de abandono. O órgão está notificando os proprietários ou responsáveis por esses veículos.

Pneus murchos, vidros quebrados, lataria avariada, sem placas de Identificação, tapeçaria avariadas e muitos sem qualquer tipo de sinalização indicam abandono. Casaroli alerta que todos serão devidamente notificados e terão o prazo estabelecido em lei para serem retirados desses locais pelos seus proprietários ou responsáveis, os quais deverão encaminhá-los a local adequado.

Caso o proprietário não o faça ou recuse-se a fazer, a Lei determina que o veículo seja removido ao pátio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e as despesas como guincho, estadia de pátio e outras despesas previstas em lei, devam ser cobrada dos proprietários ou responsáveis conforme determina a lei.

A ação visa diminuir a poluição visual nesses locais além da redução de criadouros de mosquitos e outras doenças devido ao acúmulo de água e outros detritos nesses veículos.

Além de garantir mais segurança viária e fluidez no trânsito nesses lugares. Segundo Casaroli, a ação deve continuar nos próximos meses visando ao cumprimento da legislação vigente.