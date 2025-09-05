Homem é flagrado com simulacro de arma de fogo em bar de Campo Mourão

Por volta das 22h20 desta quinta-feira, 4, a Polícia Militar de Campo Mourão atendeu a uma denúncia anônima que informava sobre um indivíduo armado no interior de um bar na área central da cidade.

Com apoio da equipe ROTAM, os policiais abordaram um homem de 29 anos. Durante a revista pessoal, foi encontrado na cintura dele um simulacro de pistola.

O suspeito foi encaminhado à sede do 11º Batalhão da Polícia Militar, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.