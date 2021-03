Definido consórcio de empresas que vai explorar estacionamento rotativo

O consórcio formado pelas empresas Brascontrol Indústria e Comércio Ltda (Santana de Parnaíba-SP) e Appmoove Inteligência e Desenvolvimento de Soluções Ltda (Campo Mourão) é o vencedor provisório do processo licitatório para implantação do estacionamento rotativo em Campo Mourão. O resultado foi publicado na edição de sexta-feira (26), no órgão oficial eletrônico do município.

Segundo o chefe do Departamento de Suprimentos do município, Sérgio Portela, essa foi a terceira fase da licitação, com a abertura da proposta de preços. O consórcio ofertou o percentual de 20.10 por cento sobre o valor bruto de arrecadação. O percentual mínimo estabelecido no edital até então era de 10 por cento.

“Com o resultado o consórcio foi classificado como vencedor provisório. O próximo passo agora é a prova de conceito, onde a empresa deverá demonstrar na prática todo o sistema ofertado para então a licitação ser homologada”, explica Portela. Ele acrescenta que a prova de conceito estava prevista para esta semana, mas por conta do lockdown imposto pela pandemia de Covid-19, foi transferida para a próxima semana.

Conforme as regras do edital, o consórcio vencedor ficará responsável pela prestação de serviços, implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo digital remunerado nas vias e logradouros do município. O serviço abrange estacionamento rotativo, com venda de créditos na forma digital, a ser executado de segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas.

Para o estacionamento (zona azul), os valores do edital são: R$ 1,00 (30 minutos); R$ 2,00 (60 minutos); R$ 3,00 (90 minutos) e R$ 4,00 (120 min). Em princípio, o estacionamento rotativo deverá ser implantado apenas na região mais comercial, inicialmente com 1.748 vagas, chegando a 3700.

O contrato com a empresa vencedora será pelo prazo de 10 anos, com possibilidade de renovação. A lei que aprovou a implantação do sistema na cidade foi aprovada em 2010, com as regulamentações publicadas em 2011 e 2017. O processo que licita a implantação foi iniciado em 2018.