Prefeitura atende pedido da Acicam e libera comércio delivery

A prefeitura cedeu aos apelos da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) e liberou o funcionamento do comércio varejista no sistema delivery. O atendimento pode ser realizado, desde que seja para delivery, drive thru e retirada no local, sem acesso aos estabelecimentos.

A autorização foi informada por meio das redes sociais. Na sexta-feira, após o governador decretar lockdown, alguns empresários fizeram um protesto em frente à prefeitura, após o expediente.

Ontem, um empresário dono de um restaurante, na rua São Paulo, também protestou, colocando uma mesa no meio da rua, em frente ao seu estabelecimento, onde se serviu. “Dois dias fechado, R$ 500,00 de faturamento. Em um ano de pandemia, nenhum funcionário infectado. Restaurantes pagam por tudo”, desabafou.

Já a Acicam se manifestou também por meio das redes socais, agradecendo ao prefeito Tauilo Tezelli pela flexibilização. “Agradecemos ao Prefeito e continuaremos com o diálogo para retorno das atividades, pois entendemos que o Lockdown imposto pelo governador não reflete a realidade de Campo Mourão.”