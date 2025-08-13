Com alta de 14%, Detran-PR registra 80,4 mil novos motoristas no 1ª semestre

O Paraná possui 5,8 milhões de motoristas com cadastro ativo, dos quais 80,4 mil obtiveram a primeira habilitação ao longo do primeiro semestre de 2025, conforme dados estatísticos do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PR). O número é 14% maior em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 69.174 novos condutores.

Com o número de permissionários, que são condutores recém-formados com licença provisória para dirigir, o Paraná totalizava até o dia 12 de agosto (terça-feira) 5.826.086 cadastros ativos. Destas, 657.692 carteiras estavam vencidas há mais de 30 dias e 223.050 eram de permissões provisórias.

Para o presidente do Detran-PR, Santin Roveda, o aumento de condutores habilitados representa o resultado de um trabalho contínuo de qualificação, educação e rigor técnico no processo de formação de motoristas em todo o Estado.

“A marca de 80 mil novos condutores reflete a eficiência de políticas públicas voltadas para a educação para o trânsito e a modernização dos serviços oferecidos pelo Detran-PR, que têm facilitado o acesso e a qualidade da formação de condutores”, disse.

“Esses números são a realidade do nosso Estado e precisamos reconhecer a importância desses milhões de paranaenses que, ao volante, contribuem com o desenvolvimento e ao mesmo tempo assumem o compromisso com um trânsito mais seguro e consciente”, completou.

Segundo o chefe do Departamento Executivo de Habilitação do Detran-PR, Larson Orlando, o crescimento de novas habilitações é um indicador de comportamento e demanda da população paranaense. “Esse crescimento pode refletir uma série de fatores, como o aumento da população economicamente ativa, a retomada pós-pandemia de processos que haviam sido represados e o maior interesse dos jovens em obter a primeira habilitação”, afirmou.

“Também pode estar associado ao crescimento da frota de veículos no Estado, à expansão urbana e à busca por oportunidades profissionais que exigem carteira de motorista, como o trabalho com aplicativos de transporte, entregas e logística”, explicou.

PERFIL

Conforme os dados do Detran-PR, 1.924.315 condutores do Estado têm mais de 50 anos; 1.409.058 entre 40 e 50; 974.532 de 33 a 39 anos; 907.243 de 26 a 32 anos e 610.935 entre 18 e 25. Com relação à categoria, a maioria é para a condução de carros (B): 2.700.448. Da categoria AB (moto/carro) são 2.194.780 e 264.331 da AD (moto/ônibus).

AVANÇOS NA REGULAMENTAÇÃO

Carine Coas, especialista em Psicologia de Tráfego e em Avaliação Psicológica, e chefe do Setor de Psicologia e Coordenadora Técnica das Juntas Psicológicas do Detran-PR, destaca importantes avanços na regulamentação do processo de avaliação dos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos últimos anos, através do Código de Trânsito Brasileiro e de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.

Uma das atualizações recentes mais relevantes é a criação do “resultado inconclusivo”, que permite ao psicólogo realizar complementações da avaliação sem gerar nova cobrança de taxa, quando necessário. A medida visa tornar o processo mais justo, técnico e transparente.

“Essa reestruturação teve como objetivo qualificar os serviços prestados à população, fortalecer os princípios éticos e técnicos da ciência psicológica e garantir maior segurança ao processo. A possibilidade de aprofundamento técnico sem custo adicional evita conclusões precipitadas e amplia a confiabilidade do resultado final”, afirmou.

Carine também explica que as mudanças visam assegurar a qualidade da perícia, a imparcialidade da avaliação e o compromisso com a segurança viária. “Esse novo formato reconhece a complexidade do ser humano e garante que apenas pessoas com condições cognitivas, emocionais e de personalidade adequadas estejam aptas à direção veicular segura”, finalizou.