Biblioteca organiza atividades do Mês do Folclore em Campo Mourão

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma programação especial em comemoração ao Mês do Folclore, com o tema “Nosso Folclore, Nossa Cultura”. As atividades, coordenadas pela Biblioteca Professor Egydio Martello, tem como foco a valorização das tradições populares brasileiras e no resgate de personagens e lendas que fazem parte da identidade cultural do país.

A programação começa a partir do dia 18 de agosto e tem como destaque a apresentação “O Mistério de Naiá e os Encantos do Folclore”, além de oficinas interativas com material reciclável e atividades lúdicas. As ações são voltadas ao conhecimento dos principais personagens do folclore nacional, como o Saci, a Iara, o Curupira, entre outros.

Segundo a Secretaria de Cultura, a iniciativa busca promover o envolvimento da comunidade, especialmente de crianças e jovens, com o universo do folclore brasileiro, despertando o interesse pela história oral, pelas tradições e pela sustentabilidade, através do uso criativo de materiais recicláveis nas oficinas.

“As bibliotecas tornam-se espaços vivos de cultura e aprendizado. Mais do que livros, elas acolhem histórias, incentivam a criatividade e mantêm viva a memória coletiva do nosso povo”, destaca o secretário de Cultura, Roberto Cardoso.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. As ações fazem parte do calendário cultural do município e reforçam o compromisso da Prefeitura de Campo Mourão com a preservação e a difusão da cultura brasileira.

Programação:

Biblioteca Egydio Martello

Dia 18 – 14h: O Mistério de Naiá e os Encantos do Folclore

Dias 22 e 29 – 09h30: Conhecendo os personagens do folclore e oficina com material reciclável

Dias 22 e 29 – 14h: O Mistério de Naiá e os Encantos do Folclore

Biblioteca Cidadã

Dia 26 – 09h30 e 14h: Conhecendo os personagens do folclore e oficina com material reciclável