Com 233 mil novos registros, número de emplacamentos sobe 34% no Paraná em 2025

O número de emplacamentos de veículos aumentou 34% entre janeiro e agosto de 2025 no Estado, na comparação com os primeiros oito meses do ano passado. O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) registrou 233.127 novos emplacamentos até agosto, enquanto no mesmo período de 2024 foram 174.033 novas placas.

O número deste ano é superior a todos os emplacamentos de 2022, quando houve 215.461 novos registros, e é semelhante a todo o ano de 2023, com 236.254. Em 2024, o Detran-PR realizou 286.111 emplacamentos. Os números dizem respeito veículos novos, sem incluir a mudança das placas antigas para o padrão Mercosul e a transferência de veículos de outros estados para o Paraná.

Entre as novas placas inscritas no Detran-PR, 42% são de automóveis, que chegaram a um total de 97.719 registros, 15 mil a mais que no mesmo período do ano passado (82.461). Também houve um salto nos emplacamentos de motocicletas, que passaram de 40.865 nos oito primeiro oito meses de 2024 para 62.149 em 2025, um crescimento de 52%.

Neste ano também foram emplacadas 37.522 caminhonetes, 20.119 motonetas, 15.295 camionetas, 13.132 utilitários, 11.496 reboques, 10.038 semirreboques, 7.769 caminhões, 7.283 caminhões tratores, 1.549 ônibus, 968 ciclomotores, 906 micro-ônibus, 114 tratores de rodas, 27 motorhomes, 20 triciclos e cinco quadriciclos.

Mesmo nesse ritmo, a expectativa do Governo do Paraná é buscar novos emplacamentos com a redução na alíquota do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), anunciada no mês passado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e que está tramitando na Assembleia Legislativa.

O projeto de lei prevê uma diminuição de 45% no imposto, passando da alíquota atual de 3,5% do valor venal dos veículos para 1,9%, a menor tarifa do Brasil. A proposta é que a nova alíquota já passe a valer em 2026.

A redução beneficia cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos entre automóveis, caminhonetes e motocicletas acima de 170 cilindradas. Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), isso representa cerca de 83% de toda a frota de 4,1 milhões de veículos tributados no Paraná.

