Número de cidades que ofertam tratamento contra tabagismo cresce 34% no Paraná

O Paraná tem avançado de forma significativa no enfrentamento ao tabagismo. Dados da Secretaria estadual da Saúde (Sesa) mostram que, desde 2019, o número de municípios que ofertam o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) aumentou 34%, passando de 251 para 337 cidades com o serviço implantado, o que corresponde a 84% do Estado. A expansão garante que mais pessoas tenham acesso ao tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O tratamento oferecido pelo SUS aumenta em até cinco vezes as chances de sucesso de quem deseja abandonar o vício. Nesses municípios, o programa disponibiliza grupos de apoio, acompanhamento multiprofissional e medicamentos auxiliares no processo de cessação do tabagismo.

O programa conta com atuação de equipes da saúde que oferecem apoio integral às pessoas que desejam parar de fumar. Por meio do programa são realizadas sessões estruturadas e, a partir da avaliação da equipe e do nível de dependência, poderão ser disponibilizados os medicamentos, como os adesivos e gomas de mascar, conforme indicação clínica.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, ressalta a importância da ampliação do acesso. “Esse crescimento demonstra o compromisso do Paraná com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Quanto mais pessoas têm acesso ao tratamento, maiores são as chances de reduzir o número de fumantes e, consequentemente, as doenças associadas ao tabaco, como câncer e doenças cardiovasculares”, afirma.

CAUSA EVITÁVEL DE MORTE

Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é a principal causa evitável de morte no mundo. No Brasil, a estimativa é que, por ano, 156 mil pessoas morram em decorrência de doenças relacionadas ao consumo de tabaco.

A meta da Secretaria da Saúde do Paraná é ampliar ainda mais a presença do programa nos municípios que ainda não implantaram o serviço, garantindo que toda a população tenha acesso a acompanhamento de qualidade para enfrentamento da dependência.

A Sesa também alerta para os novos desafios do tabagismo, como o uso de cigarros eletrônicos, que têm atraído principalmente jovens e adolescentes. Estudos já apontam que esses dispositivos podem causar dependência ainda mais intensa, além de trazer sérios riscos à saúde.

O atendimento para quem deseja parar de fumar está disponível em 1.137 estabelecimentos de saúde, a maior parte em Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Paraná. A pessoa que deseja parar de fumar pode procurar a unidade mais próxima ou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade para obter mais informações.