CM realiza Conferência do Plano de Mobilidade Urbana nesta terça-feira

A administração municipal de Campo Mourão promove nesta terça-feira (30), das 8 às 20 horas, a Conferência do Plano de Mobilidade Urbana, na Câmara de Vereadores. Participam do evento representantes de conselhos, de políticas setoriais e defesa de direitos, dos poderes Legislativo e Judiciário e da sociedade civil. A conferência será transmitida pelo canal do Youtube do município https://www.youtube.com/watch?v=mCPBoN3M1cA

A coordenadora do PMU, Simone Padilha, explica que na conferência será analisada e deliberada sobre as minutas das leis que vão estruturar a política municipal de mobilidade urbana. “É um trabalho técnico que será realizado durante todo o dia”, explica a coordenadora.

No ano passado foram realizadas as oficinas e audiências públicas com a participação geral da sociedade. O Plano de Mobilidade Urbana de Campo Mourão é projetado para 10 anos e envolve a indicação da implementação de ações a curto, médio e longo prazo.