Veículo bate na traseira de ônibus e deixa quatro feridos

Uma colisão traseira envolvendo um GM/Celta, e um ônibus, deixou um casal e duas crianças feridos, no distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu na noite desse domingo, 28.

O ônibus, pertencente à dupla sertaneja Brenno & Matheus, foi atingido na traseira pelo Celta, quando o motorista fazia uma manobra em marcha a ré, pela na avenida Vereador Aparecido da Cunha, uma via paralela com a rodovia PR-317, perímetro urbano do distrito de Ivailândia.

No veículo, viajava um casal acompanhado do filho de 10 anos, e de uma sobrinha, de 9. Todos foram atendidos pelo Samu e encaminhados para hospitais de Campo Mourão.

O caso mais grave foi da menina que fraturou um dos braços. A Polícia Militar de Engenheiro Beltrão esteve no local para registrar e apurar as causas do acidente.

Com informações: Jornal Enfoque Regional