Chuvas fortes exigem cautela do condutor nas rodovias; confira bloqueios

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) alerta os condutores quanto à necessidade de seguir com cautela pelas rodovias do Estado durante este período de fortes chuvas. Além de prejudicar a visibilidade, o excesso de água sobre a pista pode causar danos pontuais ao pavimento, reduzindo a trafegabilidade.

Técnicos de todas as regionais do DER/PR estão percorrendo a malha rodoviária estadual verificando possíveis ocorrências e tomando as providências necessárias.

Estão sendo registradas quedas de barreira em pequeno porte, com a retirada do material sendo executada pelo DER/PR assim que possível. Nos casos mais graves está sendo disponibilizada sinalização de emergência, com os serviços de recuperação sendo programados assim que as condições climáticas se tornarem mais favoráveis.

Toda a malha rodoviária estadual conta com iniciativas de conservação do pavimento, e as equipes de trabalho realizarão os reparos emergenciais de segurança assim que possível, com serviços mais duradouros após as chuvas darem trégua.

GUINCHOS

Permanecem à disposição dos usuários nas rodovias federais e estaduais do antigo Anel de Integração os serviços de guincho mecânico leve e pesado, veículo de apoio, veículo de inspeção de tráfego, veículo de apoio ao Corpo de Bombeiros e veículo para lidar com animais soltos na pista.

Os serviços são gratuitos e podem ser acionados pelo telefone 0800-400-0404, disponível 24h por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados.

As condições de tráfego nas rodovias do antigo Anel de Integração são atualizadas pelo DER/PR por meio do X/Twitter

BLOQUEIOS

Até o momento são três bloqueios mais duradouros nas rodovias do Estado:

PR-151 em Jaguariaíva, com rompimento de bueiro metálico e demolição total do pavimento. Obras de recuperação já em andamento;

PR-151 entre São Mateus do Sul e Três Barras (SC), devido às chuvas que atingem o município catarinense;

PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava, com rompimento de bueiro metálico e danos no pavimento.

E a partir das 19h desta quinta-feira (12) será retomado o bloqueio preventivo da Estrada da Graciosa (PR-410).