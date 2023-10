Produtos contrabandeados do Paraguai são apreendidos na PR-317

A Polícia Rodoviária Estadual de Floresta/São João do Ivaí, apreenderam na tarde de ontem, um veículo Ford Fiesta carregado com grande quantidade de produtos contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu na tarde na rodovia PR-317, próximo a Engenheiro Beltrão, durante a Operação Padroeira do Brasil. O automóvel, com placas de Cascavel, era dirigido por um homem de 45 anos que estava acompanhado por um passageiro de 49.

No bagageiro do veículo, os policiais foram encontraram várias mercadorias de origem paraguaia, sem nota fiscal, caracterizando o crime de descaminho. As mercadorias apreendidas incluíam diversas baterias para rádios de comunicação portáteis (HT), celulares diversos, bloqueadores de sinais de wireless e de celulares, mais baterias de celulares, drones, garrafas de uísque, diversos perfumes e frascos de esferas plásticas.

Os dois homens contaram que os produtos foram pegos em Cascavel e seriam levados para a cidade de Mirassol (SP). Devido às circunstâncias da ocorrência, o veículo foi apreendido juntamente com as mercadorias e encaminhado para a Receita Federal de Maringá.

O condutor e seu acompanhante foram qualificados e liberados após receberem orientações da autoridade policial.