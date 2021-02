Carteirinhas do Trânsito para Idosos e Deficientes poderão ser obtidas online

O Município de Campo Mourão, por meio da Diretoria de Trânsito (Diretran), por meio de um aplicativo e do portal oficial do município (www.campomourao.atende.net), facilitará a vida dos idosos e pessoas com deficiência (PCD) que precisarem emitir suas carteirinhas de estacionamento prioritário. A partir do dia 10 de fevereiro próximo, este benefício estará sendo disponibilizado para a comunidade. O aplicativo foi desenvolvido por meio de uma parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

“Será uma facilidade, este serviço poderá ser feito das próprias casas. Anteriormente, necessitava vir até aqui, pedir a confecção das carteirinhas de trânsito, e depois vir retirar, mas agora vamos oferecer esta comodidade. Desta forma, tudo ficará mais fácil. Porém, vamos estar em breve divulgando um tutorial, nos próximos dias, para deixar bem explicado como funcionará, como as pessoas deverão proceder, para que seja feita esta emissão. Será uma ação importante também quando pensamos em mobilidade urbana”, informa Luiz Sminka, Diretor da Diretran. As pessoas que preferirem a emissão da carteirinha na própria Diretran, entretanto, poderão vir até a entidade, na Rua Brasil, 1547 (ao lado do Procon). Maiores informações podem ser obtidas também por meio do fone (44) 3523-2175.

VISTORIA TAXIS

Os taxistas que necessitarem fazer vistorias em seus táxis também já podem procurar a Diretran para este serviço ser realizado. Basta procurarem a Diretran, no endereço ou no fone acima, e agendar a vistoria, que está sendo feita em todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 10 horas da manhã. A vistoria é necessária para que os taxistas possam obter o seu alvará de funcionamento.