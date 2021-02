Morre o vereador de Mamborê, Zé Planeta

Morreu no início da noite desta quinta-feira, por complicações causadas pela covid-19, o vereador da cidade de Mamborê, Gumercindo dos Santos, conhecido por Zé Planeta, aos 76 anos. Ele estava internado no hospital Santa Rita, em Maringá, desde o dia 27 de janeiro.

`De acordo com o site Cidade Destaque, Zé Planeta havia passado por uma traqueostomia, mas um dia após o procedimento pegou pneumonia bacteriana, piorando ainda mais o seu quadro de saúde.

Muito conhecido na cidade, Zé Planeta deixa a esposa Rosa, e três filhos, Rogério, Ravel e Ronan. No ano passado ele foi eleito para o sétimo mandato na Câmara de Vereadores. de Mamborê, com 275 votos.

Era comerciante em Mamborê há 50 anos e amante da música sertaneja. Gravou vários CDs e LPS, participou de muitos programas artísticos em canais de televisões e rádios, nas décadas de 70 e 80. Também foi radialista com programas abrangendo toda a região.

Com a morte do vereador Zé Planeta, assume o seu lugar como vereador de Mamborê, o primeiro suplente do partido, Hidelbrando Ribeiro. O corpo de Zé Planeta será sepultado na manhã desta sexta-feira, no cemitério Municipal de Mamborê, seguindo todas as recomendações do ministério da Saúde em enfrentamento a Covid-19. A prefeitura decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo na Prefeitura Municipal nesta sexta-feira dia 5.

Informações: Cidade Destaque