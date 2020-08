Campo Mourão e região passam a contar com o 55BR aplicativo de mobilidade urbana que concorrerá com Uber e 99

O município de Campo Mourão e as cidades da região já podem usufruir dos serviços do mais novo aplicativo de mobilidade urbana, o 55BR. A plataforma criada pelo amazonense Elson Rocha, foi lançada no mercado com novidades, como a identificação prévia do passageiro ou motorista, seguro de vida ao condutor e cliente, além da taxação fixa, o que fica mais barato para o passageiro e rende mais ao motorista.

De acordo com o diretor-executivo da 55Br, Elson Rocha, o novo aplicativo de mobilidade urbana vem para revolucionar o mercado, pois será o primeiro a atender cidades de pequeno porte, liberando os mapas para atendimentos dentro dos municípios de Engenheiro Beltrão, Araruna, Peabiru, Terra Boa, Luiziana, Quinta do Sol, Farol, Mamborê e Janiópolis.

Com isso, o que era uma facilidade para moradores de cidades de médio e grande porte também poderá ser usado por motoristas e passageiros de cidades pequenas, facilitando a vida de milhares de pessoas. “Vamos cobrar taxas menores das que estão aí no mercado. Os motoristas ganham mais e o passageiro paga menos, nunca descuidando da segurança pois, tanto os clientes quanto os motoristas irão passar por um banco de dados, onde não aceitaremos pessoas envolvidas em crime. Todo cadastro será com fotos e com o ‘Nada Consta’ da pessoa. Se tiver processo criminal, o sistema barra o cadastro. Nossa ideia é garantir a segurança para nossos membros da plataforma”, afirma Elson Rocha, Diretor-executivo da 55Br

SEGURO DE VIDA

Elson ressalta que o 55Br vai garantir seguro de vida para o passageiro e motorista, sem gerar custo a mais para os envolvidos. “Nossa missão é prezar pela segurança do motorista e do passageiro”, frisou.

Todos os veículos cadastrados na plataforma rodarão com rastreamento em tempo real, onde o condutor poderá acionar por meio de um botão de pânico e informar a empresa e se está passando por uma situação de perigo, imediatamente avisaremos as autoridades policiais.

“Vale ressaltar que cada carro será rastreado por nossa central. Se o motorista passar por uma emergência, ele aciona o botão que acionará a nossa empresa, e assim avisaremos as autoridades policiais, e ainda mandaremos sinal de alerta para todos os motoristas que estiverem próximo do motorista parceiro”, informou.

O diretor-executivo destaca ainda que a passageira terá a opção de escolher somente motorista do sexo feminino. “Tudo isso para garantirmos segurança às nossas mulheres. Não vamos tolerar nenhum tipo de crime contra a mulher ou contra qualquer cidadã.”

MAIS SERVIÇOS

Os primeiros serviços de corrida serão oferecidos em carros populares, podendo futuramente optar para outras categorias, como confort e carros brindados. A 55br ainda vem como outras novidades dentro do seu aplicativo e que também estará aberto para cadastramento. Cadastraremos motoristas de carros utilitários para pequenas mudanças, guinchos e motoqueiros para moto-entregas.

“Todo o acionamento será por meio do mesmo aplicativo, enfim, nossa missão é facilitar os serviços de mobilidade urbana na região”, disse Elson.

Os clientes e motoristas que quiserem usufruir dos serviços basta baixar o app, 55br disponível nas plataformas Ios e Android.e fazer o seu cadastro. “Motorista de táxis serão bem-vindos, pois com o nosso aplicativo eles estarão agregando valores os seus ganhos”, completa.