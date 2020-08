Está aberta no Senac Campo Mourão as inscrições para o preenchimento de vaga para instrutor na área de Radiologia. As inscrições prosseguem até o dia 23 de agosto. Interessados devem cadastrar-se pelo site www.pr.senac.br/trabalhe_ conosco. Os pré-requisitos exigidos também estão disponíveis no site da instituição. Telefone 44 3518-5600.