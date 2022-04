Campo Mourão contrata mais quatro agentes de trânsito

Mais quatro novos servidores no cargo de agente de trânsito aprovados em concurso público foram empossados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB). Com os dois agentes que já atuam agora são seis servidores nessa função no quadro do município.

“Esses agentes passarão pelo curso de capacitação para as funções de fiscalização, orientação sobre educação no trânsito, blitz e demais atividades relacionadas ao trânsito da nossa cidade”, explica o secretário municipal da SEIMOB, Luiz Antonio Sminka.