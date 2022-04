PM apreende veículo com mais de 400 quilos de drogas no Lar Paraná

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta terça-feira mais de 400 quilos de maconha dentro de carro em Campo Mourão. Na ação, quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil.

A droga era transportada em um Nissan Kicks e a abordagem ocorreu na região do jardim Lar Paraná. No total foram apreendidos 367 quilos de maconha e 39 quilos de skank.

O veículo possui registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto as equipes da PM estavam no local, a Polícia Civil conseguiu abordar quatro pessoas em um veículo HB 20 de cor vermelha, nas imediações da rua Das Tilápias, no mesmo bairro onde foi localizado o carro com a droga.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens assumiram estar no veículo Kicks quando a Polícia Rodoviária Federal tentou realizar uma abordagem na estrada Boiadeira.

A dupla conseguiu fugir da PRF e depois abandonou o carro que foi localizado pela PM. A ocorrência foi encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

Informações e fotos: Comunicação Social 11º BPM