Campo Mourão apresenta Plano de Mobilidade Urbana em audiência pública na Câmara de Vereadores

A Prefeitura de Campo Mourão, apresentou oficialmente o diagnóstico e as ações previstas no Plano de Mobilidade Urbana (PMU) durante audiência pública realizada na noite da última quinta-feira (14), na Câmara Municipal de Vereadores. O encontro, reuniu autoridades, vereadores, técnicos, representantes de entidades e comunidade, e teve como objetivo discutir as propostas que vão nortear o desenvolvimento da mobilidade no município pelos próximos anos.

As ações poderão ser promovidas em um curto prazo (a partir de dois anos da aprovação do plano – projetado até 2026), médio prazo (de 3 a 5 anos – projetado até 2029) ou longo prazo (a partir de 6 a 10 anos – projetado até 2034); porém, algumas mudanças podem acontecer até mesmo antes (ou após) os prazos apresentados. O plano ainda será votado pelo Poder Legislativo.

Fruto de ampla pesquisa e participação popular, o plano contou com a aplicação de 2.290 questionários, abordando temas como perfil de mobilidade, transporte público, transporte escolar, mobilidade universitária e ciclomobilidade. O levantamento apontou que 44,7% dos deslocamentos em Campo Mourão são feitos por automóvel, seguidos por deslocamentos a pé (17,2%), motocicleta (14,1%), ônibus (14,5%) e bicicleta (9,5%).

Entre 2023 e 2024, foram realizadas oito oficinas de participação e onze reuniões, incluindo audiências públicas e encontros com vereadores e entidades, resultando em mais de 600 assinaturas de apoio.

O PMU estabelece seis diretrizes centrais — como a priorização do transporte não motorizado, integração entre modais, mobilidade segura e promoção de acesso integral — que se desdobram em nove eixos, com 15 propostas e 55 ações. Entre elas, está a implantação de um sistema binário em importantes vias, como as avenidas José Custódio, João Bento, Guilherme de Paula Xavier, Comendador Norberto Marcondes e as ruas Roberto Brzezinski, Araruna, São José e Santa Cruz.

O documento prevê investimentos de R$ 462,4 milhões, sendo R$ 152,7 milhões em ações de curto prazo (até dois anos), R$ 197,2 milhões em médio prazo (cinco anos) e R$ 112,4 milhões em longo prazo (dez anos). Entre as metas, está a criação de 76 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, além de melhorias na sinalização, calçadas acessíveis, integração de transportes e redução de gargalos no trânsito.

Para o Prefeito Douglas Fabrício, o plano representa um marco na infraestrutura urbana de Campo Mourão. “Estamos falando de um projeto que vai transformar a mobilidade da nossa cidade, tornando o trânsito mais seguro, ágil e sustentável. É um investimento no futuro de Campo Mourão e na qualidade de vida da nossa população, que porém, demanda recursos financeiros, necessita orçamento; logo, cada ação dessa pode ser implantada no seu tempo e dentro da condição da gestão pública”, afirmou.

A audiência pública foi coordenada pelo vereador Sidnei de Souza Jardim e acompanhada por vereadores, secretários municipais, representantes da Unilivre (Universidade Livre do Meio Ambiente – contratada para os estudos e elaboração do material) – Amanda Christine Gallucci Silva (engenheira civil – doutoranda em sustentabilidade ambiental urbana) e Alexandre Schipitoski Monteiro (especialista em planejamento e infraestrutura de sistema de transportes); e membros da Comissão Permanente de Méritos Temáticos da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Mourão.