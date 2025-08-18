Homem embriagado foge da polícia, resiste à prisão, mas é contido em Roncador

A Polícia Militar de Roncador precisou intervir em uma ocorrência grave envolvendo um motorista embriagado na noite de sábado, Além de colocar pedestres em risco, ele resistiu à prisão e chegou a ameaçar os policiais com uma faca de cozinha.

De acordo com a PM, a equipe recebeu vídeos e denúncias de que o homem estaria dirigindo de forma perigosa, realizando manobras arriscadas e arrancadas bruscas em via pública. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou o carro e correu para dentro de uma residência, onde foi encontrado escondido em um banheiro, portando uma faca.

Mesmo após diversas ordens para largar a arma, o indivíduo se recusou a obedecer, obrigando os policiais a utilizarem o dispositivo elétrico de condução (taser) para contê-lo. Ainda assim, ele resistiu, dificultando a colocação de algemas, e passou a proferir ofensas contra a equipe.

Uma testemunha relatou que minutos antes havia sido agredida pelo mesmo homem com um pedaço de lata, sofrendo ferimentos na mão e no braço ao tentar impedir que ele quebrasse objetos da casa ou atacasse outras pessoas.

O suspeito concordou em realizar o teste do bafômetro, mas devido ao estado de embriaguez — apresentando fala desconexa, ironia e agressividade — não colaborou com os procedimentos, sendo lavrado o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.

O homem e a vítima foram encaminhados ao Hospital Municipal de Roncador para atendimento médico e, em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Iretama para as providências cabíveis.