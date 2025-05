Campanha Maio Amarelo adverte para a humanização do trânsito

“Mobilidade humana, responsabilidade humana”. Esse é o tema da campanha nacional de trânsito “Maio Amarelo”, que será aberta na sexta-feira (9), em Campo Mourão. A proposta é focar sobre “Mobilidade Humana”, considerando que os deslocamentos são feitos, majoritariamente por pessoas.

“A verdadeira mobilidade humana se constrói quando todos se sentem seguros e respeitados. Vamos fazer da responsabilidade individual uma prioridade coletiva. Juntos, podemos transformar nossas cidades em espaços mais seguros e inclusivos para todos”, destaca o texto de divulgação da campanha no âmbito nacional.

Em Campo Mourão o cerimonial de abertura será realizado na Associação Comercial e Industrial (Acicam), às 8h30. Durante o mês estão programadas palestras com candidatos habilitados na categoria A todas as terças-feiras, na 8ª Ciretran; palestras para público jovem nas escolas, alunos do 3º ano, cadeirantes, bem como para universitários, com abordagens sobre os perigos do consumo de álcool e uso do celular.

Um carro batido junto com uma motocicleta será deixado no centro da cidade, representando um acidente com vítima fatal. Da programação consta ainda blitz da lei seca à noite (dia 17) e blitz com crianças no dia 23. O encerramento será no dia 28 de maio, às 9 horas, na Praça São José.

Além da prefeitura, através da Diretoria de Segurança e Mobilidade Urbana, são parceiros da campanha a Polícia Militar, 8ª Ciretran, Polícias Rodoviária Federal e Estadual, Secretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros, Samu e DNIT.

NÚMEROS

Só em 2024, a Polícia Militar registrou 1.374 acidentes na área urbana de Campo Mourão, dos quais 616 com vítimas feridas, que resultaram em duas mortes no local, além de três após o socorro. Mensalmente são emitidas pelos agentes de trânsito do município e Polícia Militar entre 2,5 mil a 3 mil multas por desrespeito à legislação, a maioria por dirigir usando celular ou estacionamento irregular.