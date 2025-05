Dia D de multivacinação no Paraná será no sábado; meta é atingir 300 mil doses aplicadas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizará no próximo sábado (10) o Dia D Estadual de Multivacinação, das 8h às 17h. Profissionais de saúde estarão engajados e disponíveis para atender a população na aplicação, principalmente, das vacinas contra a gripe (Influenza), Covid-19, febre amarela e sarampo, além das demais vacinas de rotina. A meta é aplicar 300 mil doses na população em geral. A iniciativa tem a parceria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) e Ministério da Saúde.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Sesa, Virgínia Dobkowski Franco dos Santos, o processo de confirmação das salas de vacina está em finalização, e tudo já está praticamente pronto para a ação. “Estamos confirmando todos os locais abertos nesse dia. Mais de 10 mil profissionais estarão de prontidão em todo o Paraná para vacinar. Esperamos atingir o maior número de pessoas e alcançar ou superar a meta prevista”, disse.

Nesta semana dois caminhões extras com vacinas contra a gripe e Covid-19 (Pfizer Baby) estão sendo enviados para reforçar os estoques dos municípios. Os demais imunizantes foram encaminhados gradativamente para a ação nas últimas duas semanas.

“Contamos com a participação de toda a população para esse dia. Reforçamos os estoques e os profissionais da saúde estão se preparando para atender à demanda e esperamos vacinar públicos de todas as faixas etárias”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “As pessoas que têm dificuldade de acesso a uma sala de vacinação ou de comparecer durante a semana poderão aproveitar o sábado para atualizar a carteirinha. É uma oportunidade de receber a dose e se proteger”.

IMUNIZAÇÃO DENGUE

A vacina da dengue estará disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 217 municípios contemplados pelo Ministério da Saúde, que envia as doses. Vale ressaltar que o imunizante reduz o risco de infecção sintomática e a hospitalizações pela doença e chega como importante aliada no combate ao vírus.

As cidades onde os adolescentes poderão receber a vacina são pertencentes às regionais de Paranaguá (1ª RS), Foz do Iguaçu (9ª RS), Cascavel (10ª RS), Campo Mourão (11ª RS) Umuarama (12ª RS), Paranavaí (14ª RS), Maringá (15ª RS), Apucarana (16ª RS), Londrina (17ª RS), Toledo (20ª RS) e Ivaiporã (22ª RS).

Agência Estadual de Notícias