Caminhões estacionados em esquinas atrapalham trânsito e geram debate em Campo Mourão

O estacionamento de caminhões próximos a esquinas em Campo Mourão tem gerado preocupação entre moradores e autoridades de trânsito. A prática, além de atrapalhar a fluidez do tráfego, compromete a visibilidade nos cruzamentos e aumenta o risco de acidentes.

De acordo com o diretor da Diretoria de Trânsito (Diretran), Nelson João Casarolli, o problema é antigo e precisa ser enfrentado com equilíbrio.

“Cada caso é um caso. Sabemos que esses caminhões atrapalham a visibilidade e a circulação, mas também entendemos que muitos proprietários utilizam esses locais há anos como ponto de parada”, explicou.

Casarolli lembrou que, há cerca de dez anos, o município estabeleceu um limite de peso para veículos pesados, mas a legislação foi alterada recentemente. Para ele, a cidade precisa de ajustes.

“Hoje temos mudanças na lei em relação aos caminhões que circulam pelo centro. É necessário rever essa capacidade e definir uma sinalização mais efetiva. Um limite de 5,9 mil quilos é alto para a nossa realidade. Precisamos encontrar um equilíbrio que atenda aos caminhoneiros, mas que não traga prejuízos à malha viária”, afirmou.

Enquanto a legislação não for revista, a Diretran seguirá fiscalizando. “Não podemos nos omitir diante das denúncias da população. Muitas vezes, da forma como estão estacionados, esses veículos dificultam a visibilidade e podem causar acidentes graves. Até que a lei seja revisada e possamos melhorar a sinalização, nossos agentes continuarão autuando os casos irregulares”, concluiu o diretor.

Sobre essa questão, a Câmara de Vereadores aprovou na sessão dessa segunda-feira, 25, um pedido de audiência pública do vereador Devanildo Parma Bassi para debater o assunto junto às autoridades responsáveis, comerciantes e a população.