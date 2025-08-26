Cross Games arrecada meia tonelada de alimentos para o Lar dos Idosos durante Jogos de Aventura e Natureza

Cerca de 500 quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados durante a etapa do Cross Games, realizada no último sábado (23), em Campo Mourão, como parte da programação dos Jogos de Aventura e Natureza, promovidos pelo Governo do Paraná em parceria com a Prefeitura.

A modalidade, que reúne adeptos do CrossFit, contou com a participação de aproximadamente 250 atletas vindos de várias cidades da região, incluindo Maringá e Londrina. A taxa de inscrição foi simbólica: cada competidor contribuiu com dois quilos de alimentos, destinados ao Lar dos Idosos São Joaquim e Sant’Ana.

O presidente da Federação Paranaense de Funcional Fitness, Diogo Siqueira, conhecido como Barba, destacou o sucesso da etapa. “Foi um evento muito bem organizado, com boa estrutura e espaço bem aproveitado. Recebemos muitos feedbacks positivos dos atletas e a presença expressiva de participantes de outras cidades mostrou a força da modalidade na região “, afirmou.

Para a diretora-presidente da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), Karla Tureck, a iniciativa mostra que o esporte vai além da competição. Mais do que promover saúde, integração e qualidade de vida, o esporte também tem esse papel social de contribuir com quem mais precisa. Essa arrecadação é uma demonstração de solidariedade de todos os envolvidos, destacou.