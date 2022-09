Buracos sobre ponte da PR-487, próximo à Usina Mourão preocupa

O excesso de chuvas durante a semana na região, além de tornar o trânsito mais perigoso, fez aumentar alguns buracos sobre a ponte, próximo à Usina Mourão, na PR-487.

Apesar dos trabalhos de reparos do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), as obras não estão resistindo ao tempo chuvoso e o aumento no fluxo de veículos pesados.

Apenas nesta terça-feira, foram fechados mais de duas vezes esses buracos, mas os mesmos voltam a se abrir, colocando em riscos os usuários deste trecho. A Polícia Rodoviária Estadual alerta os motoristas para que redobrem os cuidados no local.