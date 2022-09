Censo 2022 já recenseou 50% das pessoas em Campo Mourão

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos recenseadores na coleta de dados do Censo Demográfico 2022, em todo o Brasil, devido à desconfiança e falta de informações de moradores, que chegam a recusar o recebimento dos profissionais nos domicílios, em Campo Mourão pelo menos 50% das pessoas já foram entrevistadas.

A informação é do coordenador de área do IBGE, no município, Marcos Vinícius Vicente. “As dificuldades continuam em vários municípios da região, mas em Campo Mourão pelo menos metade das coletas de dados já foram feitas”, disse Vicente, confiante que até o final de outubro, quando encerra o período do Censo, todos os mourãoenses já tenham sido visitados. No entanto, o tempo chuvoso também tem atrapalhado as visitas.

Mas os recenseadores não encontram facilidade no trabalho. Há relatos inclusive de que em algumas cidades, como Araruna, Goioerê, Engenheiro Beltrão e Barbosa Ferraz, alguns moradores se recusaram até mesmo a receber as equipes. “A gente percebe que a pessoa está em casa, mas não abre a porta para nos receber”, disse uma recenseadora de Engenheiro Beltrão, para citar apenas uma das dificuldades.

Além disso, na maioria das visitas os recenseadores não encontram os moradores em casa, já que a maioria trabalha. Em situações como essas, os profissionais retornam em outro horário. Esse retorno pode ocorrer até quatro vezes e, se ainda assim, não for possível fazer a coleta de dados, o endereço ficará fora do Censo.

Vicente pede para que os moradores acolham os recenseadores e colaborem com a pesquisa, que é fundamental para os municípios. “O Censo coleta dados e traça um perfil completo da população brasileira”, explica, lembrando que as informações trazem dados sobre condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre outros.

Os dados são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. A queda populacional em relação ao Censo passado acarreta em redução de recursos aos municípios.

Ao todo, mais de 300 recenseadores vão passar em todas as residências na região da Comcam até o dia 31 de outubro deste ano.

CENSO 2022

A coleta de informações para o Censo 2022 acontece até o dia 31 de outubro. Os recenseadores estarão até esse dia visitando os domicílios. Eles podem ser identificados pelo uniforme, identificação no colete e pelo dispositivo móvel de coleta. A identidade pode ser conferida pelo 0800 721 8181 ou pela internet no site do Censo 2022.