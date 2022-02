Blitz vai orientar condutores de veículos sobre os riscos do álcool no trânsito

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB), em parceria com a Polícia Militar e 8ª Ciretran, realizará blitz educativa para chamar a atenção de condutores de veículos sobre os riscos da embriaguez no trânsito. A ação será realizada na próxima sexta-feira (18), das 9 às 11 horas, em frente a praça central, para marcar o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo.

“O abuso de drogas, em especial do álcool, é entendido como um problema de saúde pública no mundo. Todo motorista tem informação sobre os riscos, as penalidades da lei, mas mesmo assim é comum acidentes causados por condutores embriagados, por isso a importância desse alerta”, enfatiza o secretário municipal Luiz Antonio Sminka.

A pena prevista na legislação para quem conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa é prisão de seis meses a três anos, multa e suspensão da permissão ou a habilitação para dirigir.

Levantamento feito pela Confederação Nacional de Trânsito com dados do Denatran mostra que o número de multas de trânsito por embriaguez mais do que dobrou no Brasil em 2021. Só no primeiro semestre quase 55 mil motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool após a flexibilização da quarentena. Na comparação com o mesmo período de 2020, o aumento no número de infrações foi de 127 por cento.