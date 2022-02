Homem é preso após tomar celular de assalto em Peabiru

Um homem foi preso em flagrante após roubar o aparelho celular de uma mulher enquanto ela fazia caminhada, em Peabiru. O assalto ocorreu por volta das 8h desta quarta-feira, no trevo entre as rodovias PR-317, BR-158 e PR-465, extensão da Avenida Raposo Tavares.

O soldado Abner foi ao local e tomou conhecimento de que o ladrão, usando uma faca rendeu a vítima, que fazia caminhada na companhia de outra mulher. Segundo ela, o homem aparentando cerca de 30 anos, estava armado com uma faca e, sob ameaças, exigiu o seu aparelho celular, da marca Iphone modelo 6S.

Em seguida ele saiu em direção à rodovia, sentido a Engenheiro Beltrão. O policial iniciou as buscas e viu um suspeito caminhando às margens da rodovia, com as mesmas características, com uma sacola nas mãos, porém com outra vestimenta.

Feita a abordagem, o policial encontrou com ele três facas de serra do tipo de uso em cozinha, um aparelho celular com as características com os da vítima, além das roupas que ele estaria usando durante o crime.

Indagado sobre o aparelho celular, o rapaz confessou ter praticado o roubo. O soldado Cirilo, do Destacamento da PM de Engenheiro Beltrão também chegou ao local da abordagem em apoio, acompanhando o detido até a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.