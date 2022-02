Blitz em Campo Mourão orienta condutores sobre os riscos do álcool no trânsito

Na manhã desta sexta-feira (18) a Polícia Militar, juntamente com o Detran, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB), Secretaria de Saúde e Depen, realizaram em conjunto, uma blitz educativa sobre o alcoolismo no trânsito.

A ação faz parte do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, no dia 18 de fevereiro. A data é destinada a conscientizar sobre danos e doenças que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode causar. Durante a ação foram distribuídos panfletos com orientações aos condutores.

Também foram entregues protetores de painéis aos motoristas de carros, e antenas corta-pipa aos motociclistas que passaram pelo local. Apesar de todo o motorista ter informações sobre os riscos de beber e dirigir, é comum os acidentes de trânsito envolvendo condutores embriagados.

A pena para quem conduz veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou qualquer outra substância psicoativa é de 6 meses a 3 anos de reclusão, multa e suspensão da permissão ou da habilitação.

De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional de Trânsito com dados do Denatran mostra que o número de multas por embriaguez ao volante mais que dobrou em 2021.

Fonte: Comunicação Social 11º BPM