Copa Campo Mourão atrai pilotos de várias partes do Paraná e agita o final de semana no Kartódromo

O final de semana será de muita velocidade no Kartódromo Municipal Horácio Amaral. É a Copa Campo Mourão que terá provas em seis categorias diferentes e deve trazer pilotos de diversos locais do Paraná.

De acordo com a Akartcam – Associação dos Amigos do Kart de Campo Mourão – estão confirmados pilotos das cidade de Cascavel, Maringá, Paranavaí, Loanda, Ubiratã além dos anfitriões de Campo Mourão.

“Será um fim de semana de muita ação em Campo Mourão, com pilotos experientes em ação. Para quem gosta de curtir será um prato cheio, disse o Presidente da Akartcam, Raoni de Assis.

Serão disputadas as seguintes categorias: Cadete, Novatos, F4 Challenge, F4 Super, Graduados e Sprinter – essas últimas com motores 2 tempos. No sábado, acontecem os treinos livres e no domingo as corridas sendo que a tomada de tempo – que define o grid de largada – começa às 9h25 e a primeira largada às 10h30.

O evento é promovido pela Akartcam através da Kart Adventure e tem entrada franca tanto no sábado, quanto no domingo.