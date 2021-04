Atendimentos online do Detran/PR crescem quase 60% no primeiro trimestre

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) teve um aumento significativo na procura pelos serviços online no primeiro trimestre de 2021 em comparação a 2020. Foram mais de 654 mil solicitações, contra aproximadamente 410 mil no ano passado, um crescimento de 59,5%. Nos atendimentos presenciais o aumento foi de cerca de 15 mil no primeiro trimestre de 2021 em relação ao volume do mesmo período do ano anterior.

“Com certeza este aumento ocorreu devido à pandemia. Os serviços online foram sendo fortalecidos e conforme a população viu a necessidade e usabilidade deste atendimento, sem a necessidade de ir até o Detran, ocorreu este aumento, o que é muito positivo”, destacou o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita.

São oferecidos mais de 130 serviços de habilitação, veículo e infrações no portal do Detran-PR e no aplicativo Detran Inteligente. Entre eles estão a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID); agendamento de exames; solicitação da segunda via da CNH; consulta de débitos do veículo; emissão do CRLV-e; emissão de guia para pagamento de multas; e solicitação de recursos, entre outros.

ARRECADAÇÃO

Não foram apenas os números de atendimentos que tiveram alta. Em 2021 o Detran arrecadou aproximadamente R$ 451 milhões no primeiro trimestre, frente aos R$ 425 milhões do mesmo período de 2020. “Um aumento significativo levando em conta que alguns prazos foram suspensos e os atendimentos ficaram mais restritos durante alguns momentos da pandemia”, disse Mesquita.

INFRAESTRUTURA

O ano também será marcado por investimentos em infraestrutura. Para 2021 estão programados aproximadamente R$ 10 milhões para obras nas unidades. São recursos reservados para ampliação e também para a construção de novos espaços, como as minicidades educativas.

Em 2020 houve investimento de mais de R$ 1 milhão, entre reparos e manutenções nas unidades do departamento no Estado. As Ciretrans que tiveram os maiores investimentos em reformas foram as de Assis Chateaubriand, Colorado e Foz do Iguaçu. Destas, Colorado e Foz do Iguaçu seguem em processo de finalização.