Educação vai avaliar o aprendizado dos alunos durante a pandemia

Para fazer a prova online, bastará o estudante fazer login no Google Classroom através do aplicativo Aula Paraná e abrir o link disponível no dia 12, que vai direcioná-lo para a plataforma na qual será aplicada a avaliação, do Centro de Apoio à Educação a Distância (CAEd).

A prova terá duração de 2h30 e será composta por 44 questões de Língua Portuguesa e Matemática para o 6º ano e 52 questões para as demais séries. Neste dia não haverá aulas remotas dos professores pelo Google Meet e cada escola irá orientar seus alunos sobre o horário da avaliação, que poderá ser feita das 8h às 21h30.

Quem precisar fazer a prova impressa deverá retirá-la na própria instituição de ensino no dia 12 de maio e devolvê-la até a sexta-feira (14). Nesta semana específica (de 10 a 14 de maio), não haverá retirada do kit pedagógico impresso.

Segundo o diretor de Educação da secretaria estadual, Roni Miranda, a avaliação não terá ranking, mas servirá para mensurar o desempenho e as principais dificuldades dos alunos neste período de aulas remotas.

“Aplicar as atividades agora em maio é fundamental para que a escola, o professor e a própria secretaria possam observar como está a aprendizagem dos estudantes nesse momento remoto, seja pelas aulas online ou material impresso. É essencial para traçar um planejamento tanto para 2021, quanto para 2022 e 2023. Por isso é importante que os estudantes participem”, explica.

PROVA PARANÁ

A Prova Paraná é um instrumento de planejamento pedagógico para chegar com maior precisão aos conhecimentos que não foram desenvolvidos pelos estudantes e em qual etapa do processo de aprendizagem. Foi criada há dois anos e teve três edições em 2019, além do Prova Paraná Mais, avaliação externa de aplicação anual que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica Paranaense (SAEP).

Em 2020, foi aplicada apenas a primeira de três edições previstas, em fevereiro, e abrangeu todas as escolas estaduais, além de escolas de 398 municípios que aderiram ao programa. A edição envolveu mais de 1,2 milhão de alunos em todo o Estado, com as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa.

As edições canceladas devido à pandemia previam mais disciplinas a serem diagnosticadas (de Ciências Humanas e da Natureza), o que deve ocorrer quando a Prova Paraná for retomada, bem como a participação de escolas municipais, que não fazem parte da Atividade Paraná 2021.