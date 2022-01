Após 12 anos empreendendo no ramo de produtos infantis, empresária muda o foco e aposta no mercado digital, e hoje fatura entre 15 a 20 mil por mês

Daiane Garcia, 34, já ajudou mais de 300 pessoas a conquistarem a sua independência financeira através do mercado digital.

Após 12 anos trabalhando com produtos infantis, abandonou os negócios físicos para investir no digital. O resultado foi expressivo e hoje ela conta que fatura entre 15 a 20 mil por mês trabalhando em casa, ou em qualquer outro lugar que estiver.

“Hoje consigo ter mais tempo para mim, para a minha família, me dedicar ao crescimento do meu filho e ter um excelente salário todos os meses. Coisa que não acontecia quando tinha que tocar todo o meu negócio físico”, relata.

Daiane entrou para o mercado digital em julho do ano passado e a ideia era viver exclusivamente disso. A experiência bem sucedida fez com que ela se dedicasse exclusivamente à área em poucos meses.

Somente esse ano, a estimativa do mercado digital é bater 8 bilhões de dólares, e quem entrar para esse ramo agora, tem grandes chances de ter muito sucesso. Muitas pessoas tem medo de começar porque parece um bicho de sete cabeças, mas não é nada disso, complementa.

“A internet é um mercado milionário e muitas pessoas não tem a menor ideia disso”, confirma Daiane. A única exigência para começar a trabalhar nessa área é ter um celular com acesso à internet, e isso todos nós temos. Ela afirma que mesmo pessoas com empregos formais conseguem conciliar a rotina com essa atividade, basta se dedicar um pouco todos os dias e terá ótimos resultados, ressalta.

A empresária destaca ainda a importância de fazer um treinamento com cerca de 160 vídeo-aulas de 5 a 10 minutos cada, para montar todas as estratégias adequadas e entender o funcionamento do mercado digital.

No Instagram @eudaigarcia, a empreendedora dá dicas de como iniciar no mercado digital e comprova os resultados obtidos com as vendas. Interessados em saber mais podem contatar Daiane pelo telefone: (41)99146-4840.