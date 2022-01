Motociclista de 23 anos morre em colisão com ônibus na região

O jovem Edinaldo Gomes, 23 anos, morreu vítima de um acidente na tarde deste sábado, na rodovia PR-239, entre Nova Cantu e Roncador, entrada para o distrito de Santo Rei. A moto que ele conduzia ficou descontrolada em uma curva e bateu de frente com um ônibus que transitava em sentido contrário.

De acordo com as primeiras informações, Edinaldo seria morador da comunidade Água da Abelha. Devido a gravidade do acidente, ele morreu no local. Os passageiros do ônibus que seguia com destino a São Paulo não se feriram. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

Com informações e foto: Novocantu.com.br