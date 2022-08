Agentes municipais também fiscalizam e punem infrações de trânsito

Assim como a Polícia Militar, os agentes de trânsito contratados pelo município também atuam na punição de infrações cometidas por condutores de veículos na área urbana. Eles estão aptos a aplicarem as penalidades a quem desrespeita a legislação de trânsito.

“Com a municipalização do trânsito, o papel do agente se assemelha ao da Polícia Militar. A diferença são os casos em que a legislação prevê a remoção do veículo ou a prisão do infrator, que ainda só são feitas pela Polícia Militar”, explica Paula Félix, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob).

Segundo ela, os agentes autuam como estacionamento em fila dupla, carga e descarga, parada irregular para embarque e desembarque, vaga especial, dirigir falando ao celular, entre outros. “Muitos condutores procuram a Seimob para reclamar de multas aplicadas pelos agentes, acreditando que só a PM pode multar”, observa Paula.

O trabalho dos agentes não substitui o da Polícia Militar. “O município mantém o convênio e os policiais militares também continuam respaldados para fiscalizar o trânsito”, acrescenta. Os valores arrecadados com multas vão para o Fundo Municipal de Trânsito, onde é aplicado em ações educativas, sinalização e fiscalização.