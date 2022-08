Padre da Catedral denuncia invasão, roubo e ameaças durante celebração

Nem mesmo os templos religiosos estão encontrando segurança para suas celebrações em Campo Mourão. O padre Jurandir Coronado Aguilar, pároco da Catedral São José denunciou por meio de um comunicado, a insegurança enfrentada por fiéis e funcionários nesta quinta-feira, 4, durante momento de Adoração Eucarística.

“No dia de ontem a Catedral passou por grande constrangimento ao ser invadida por pessoas que gritavam, xingavam e roubavam pessoas que rezavam. E o que ainda é mais grave, ameaçavam com palavras e atitudes os funcionários, intimidando e prometendo matá-los”, declarou o padre.

Diante da insegurança, o religioso disse que após a missa das 7 horas de hoje tomou a decisão de manter a igreja fechada, suspendendo todas as celebrações, até amanhã, às 19h. “Nesse período faremos as devidas denúncias para favorecer a tranqüilidade emocional de nossos funcionários”, disse ele.

Por fim, padre Jurandir conclamou as autoridades e a população em geral para que ajudem. “Pedimos, encarecidamente, que nos ajudem a encontrar caminhos que possam garantir a nossa segurança, a integridade das pessoas no centro de Campo Mourão e, sobretudo, o sagrado direito de bem viver a sua fé com respeito, tranqüilidade e fervor.”